Galatasaray, kupasını Türk Telekom sponsorluğundaki kutlamada aldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, 21. şampiyonluk kutlamaları kapsamında kupasını, Türk Telekom ana sponsorluğunda gerçekleştirilen özel etkinlikte taraftarlarıyla birlikte kaldırdı.
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'a, maçlarını oynadığı stada adını vererek yıllardır destek veren Türk Telekom, takımın dün Türk Telekom Stadyumu'ndaki kupa ve kutlama törenine de ana sponsor oldu.
Şampiyonluk kutlamaları için kurulan sahne renkli görüntülere sahne olurken, kutlamaya gelen taraftarlar Galatasaraylı sanatçıların konserleriyle eğlendi. Taraftarlar ayrıca, stadyum girişinde kurulan Türk Telekom GSNet GSmobile etkinlik alanında aktivitelere katılarak 21 temalı hediyeler kazandı.
Binlerce seyircinin katıldığı kutlamada, futbolcular isimleri tek tek anons edilerek sahneye çıkarken, "İmparator" lakaplı teknik direktör Fatih Terim'e gece boyunca özel ilgi gösterildi.
Türk Telekom Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarında gece boyunca zafer şarkıları çalındı.
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