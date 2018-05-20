Galatasaray Lisesi'nde kura heyecanı (1)

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) GALATASARAY İlkokulu'nda öğrenim görecek 50 öğrenci için kura heyecanı yaşandı. 6 bine yakın öğrencinin başvurduğu kura için aileler sabah erken saatlerden itibaren okulun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

5 BİN 939 ÖĞRENCİ BAŞVURDU

2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi için çekilen kura, 4 küreden oluşan havalı sistem yöntemi ile yapıldı. Galatasaray Lisesi'ndeki kura, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Galatasaray İlkokulu ve Lisesi yetkilileri tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. 30 Eylül 2011 ve 30 Eylül 2013 tarihleri arasında doğanların katılabildiği kura için aileler sabah erken saatlerde okul bahçesinde toplandı. 50 kişinin kabul edileceği okula binlerce başvuru gelince, okul bahçesinde uzun kuyruklar oluştu. Kuraya gelen velilerden Hale Serat, " Şansımızı denemek için geldik. Kızımız için her şeye değer" dedi. Daha önce kura ile öğrenim hakkı kazanan 3'üncü sınıf öğrencisi Aksel Levis ise bu kez kardeşi için geldiğini ifade etti. İlkokul için kayıt hakkı kazananlar sevinç çığlıkları attı.

4 MİLYON 157 BİN 300 TL GELİR ELDE EDİLDİ

Aday öğrenciler başvuru için kişi başı 700 TL öderken, 5 bin 939 başvurunun alındığı kuradan 4 milyon 157 bin 300 TL gelir elde edildi. Galatasaray İlkokulu'na ön kayıtlar 21,22,23 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. Kontenjanın dolması halinde, listedeki adaylar 28 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da tekrar kura çekilişi yapılacak.

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