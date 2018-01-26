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Galatasaray Odeabank'ın yeni transferleri iddialı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 25 dakika önce

- Litvanyalı oyuncu Juskevicius: "İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim" - Caner Topaloğlu: "Play-off'lara dahil olmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Odeabank'ın yeni transferleri Adas Juskevicius ve Caner Topaloğlu, sarı-kırmızılı basketbol takımına katkı vermek için geldiklerini ifade etti.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan yeni transferler, takımın başarısı için çok çalışacaklarını bildirdi.

Litvanyalı oyun kurucu Juskevicius, adaptasyon sürecinin hem kendisi hem de kulübü adına iyi geçtiğini anlatarak "Galatasaray'a karşı bu sezon iki kez oynadım ama o maçlardan bu yana takımda bazı değişiklikler oldu. Antrenör değişiminin yanında birkaç oyuncu değişikliği de oldu. Tabii bu değişiklikler çok farklı etkilere sahip oluyor. O yüzden şu an geldiğim takımla karşısında oynadığım takımın farklı olduğunu düşünüyorum. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'a enerji getireceğini belirten Juskevicius, "Ben bir takım oyuncusuyum. Elbette oyunumun en çok öne çıkan tarafı şut ve skor üretimi, bu konuda takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Şu anda her şey iyi gidiyor. Sadece takım olarak çok fazla çalışmamız gerek. Daha iyiye gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarların takımlarına tutkuyla bağlı olduğunu belirten 29 yaşındaki oyun kurucu şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın muazzam bir taraftar kitlesi var. Tarihi ve geleneği büyük bir takım. Buraya gelmeden daha önce Galatasaray forması giymiş olan Martynas Pocius ile konuştum. Benim iyi bir arkadaşım. Burası hakkında çok olumlu şeyler söyledi. Buraya geldiğim için, bu fırsat için çok mutluyum."

- Caner Topaloğlu: "Bu camiaya aşinayım"

Sarı-kırmızılıların diğer yeni transferi Caner Topaloğlu ise daha önce de Galatasaray forması giydiğini ve camiayı tanıdığını belirtti.

Galatasaray Odeabank'ın hedeflere ulaşması için kendisinin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını bildiren Caner Topaloğlu, "Benim için ikinci Galatasaray macerası olacak. Bu camiaya aşinayım. Sezonun ikinci yarısında bizi zorlu bir fikstür bekliyor. Şu anda tabii ki iyi durumda olduğumuz söylenemez. Ama Galatasaray'da her zaman en üst seviye hedefleniyor, biz de bunun için çalışmak zorundayız. Ligde önce play-off sınırına yaklaşıp, sonra da play-off'lara dahil olmak istiyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.

(AA)

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