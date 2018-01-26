Galatasaray Odeabank'ın yeni transferleri iddialı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Odeabank'ın yeni transferleri Adas Juskevicius ve Caner Topaloğlu, sarı-kırmızılı basketbol takımına katkı vermek için geldiklerini ifade etti.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan yeni transferler, takımın başarısı için çok çalışacaklarını bildirdi.

Litvanyalı oyun kurucu Juskevicius, adaptasyon sürecinin hem kendisi hem de kulübü adına iyi geçtiğini anlatarak "Galatasaray'a karşı bu sezon iki kez oynadım ama o maçlardan bu yana takımda bazı değişiklikler oldu. Antrenör değişiminin yanında birkaç oyuncu değişikliği de oldu. Tabii bu değişiklikler çok farklı etkilere sahip oluyor. O yüzden şu an geldiğim takımla karşısında oynadığım takımın farklı olduğunu düşünüyorum. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'a enerji getireceğini belirten Juskevicius, "Ben bir takım oyuncusuyum. Elbette oyunumun en çok öne çıkan tarafı şut ve skor üretimi, bu konuda takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Şu anda her şey iyi gidiyor. Sadece takım olarak çok fazla çalışmamız gerek. Daha iyiye gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.