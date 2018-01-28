Galatasaray Osmanlıspor maç özeti, goller ve tartışmalı pozisyonlar: GS kazandı, Osmanlıspor'un golü sayılmadı

Son Güncelleme 8 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 12:33 |8 saat önce

Ligin ikinci yarısının ikinci maçında Galatasaray Osmanlıspor maçı sarı kırmızılıların 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi. Karşılaşmada Galatasaray bulduğu 2 golün dışında pek çok gol pozisyonundan yararlanamadı. Maç henüz 0-0 iken Osmanlıspor'un verilmeyen golü ise tartışmalara yol açtı. İşte Galatasaray Osmanlıspor maç özet, goller ve tartışmalı pozisyonlar...

Süper Lig'de heyecan dün akşam Galatasaray Osmanlıspor maçı ile devam etti. Sarı kırmızılılar evlerinde dolu tribünlerle taraftarları heyecanlandıran bir oyun sergilediler. Çok sayıda pozisyona giren Galatasaray, Feghouli ve Gomis'in golleri ile karşılaşmayı 2-0 kazanması bildi. Böylece maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir, pazartesi günü Karabükspor karşısında puan kaybı yaşarsa Galatasaray liderlikte yerini koruyabilir. Galatasaray Osmanlıspor maçını kaçırdıysanız veya golleri, tartışmalı pozsiyonları yeniden izlemek isterseniz aşağıdaki bağlantı ile maçın özetine ulaşabilirsiniz. Galatasaray Osmanlıspor maç özeti SAYILMAYAN GOL TARTIŞMA YARATTI Karşılaşmanın 28. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Muslera havadan gelen topu tutacağı sırada Osmanlıspor'dan Numan yükselip kafayla topu GS ağlarına gönderdi. Ancak hakem Muslera'ya faul yapıldığını hükmederek golü iptal etti. Bu pozisyon özellikle Beşiktaş ile Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmının itirazına neden oldu. Galatasaraylılar da kaleciye dokunmanın yasak olmasını gündeme getiriyorlar.

GOMİS'TEN PARA İDDİALARINA YANIT! Hafta içi hakkında ‘parasını alamadığı için’ oynamıyor haberleri yapılan Gomis attığı golün ardından tribünlere giderek bu haberlerin yalan olduğunu işaret eden bir hareket yaptı. Eliyle para işareti yaparak daha sonra formasındaki Galataray armasını gösteren Fransız golcü, adeta ‘para için değil arma için’ mesajı yolladı. Golcü oyuncunun bu hareketi sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan olayı oldu. GS - OSMANLISPOR MAÇINDAN ÖNEMLİ ANLAR 90'Garry Rodrigues ceza alanı ön çizgisinden hafif sol çaprazdan çok sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti. 90'Galatasaray atağında bu kez Gomis sağ çaprazdan sert bir şut çıkardı, top yine az farkla üstten dışarı çıktı. 90'Galatasaray'da Yasin Öztekin yerini Ryan Donk'a bıraktı. 90'Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi. 89'Bafetimbi Gomis bu sezon ligdeki 15. golünü kaydetti. 88'GOL! Feghouli'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues'in son çizgiden içeriye çevirdiği topa ön direkte Gomis dokundu ve bu kez Karcemarskas'ı çaresiz bırakıp topu ağlara yolladı: 2-0

87'BU KEZ MUSLERA! Osmanlıspor gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza alanına giren Serdar Gürler çaprazdan sert vurdu, Muslera gole izin vermedi. 86'Galatasaray bir süredir rakip kalede inanılmaz bir baskı kuruyor. Ancak son vuruşlarda etkili olamayan sarı-kırmızılı oyuncular, Karcemarskas'ı geçmekte de oldukça zorlanıyor. 85'Osmanlıspor'da Musa'nın yerine Özer oyuna dahil oldu. 84'BİR ŞUT! Galatasaray bu kez ayağa paslarla iyi geldi. Ceza alanı dışına doğru çıkarılan topa Tolga Ciğerci gelişine vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. 83'YİNE KARCE! Galatasaray'da bu kez oyuna yeni giren Gomis önünü boşaltıp yakın mesafeden sert vurdu, Karcemarskas bir kez daha olağanüstü bir kurtarışa imza attı ve topu kornere çeldi. 81'Oyuncu Değişikliği Eren Derdiyok Bafétimbi Gomis 80'Mücadelede son 10 dakikaya Galatasaray'ın üstünlüğüyle girilirken heyecan giderek artıyor. 79'İNANILMAZ KURTARIŞ! Galatasaray yine inanılmaz bir şansı değerlendiremedi. Feghouli'nin sağ kanattan ortasına ön direkte Eren bomboş pozisyonda çok sert vurdu, Karcemarskas mutlak golü önledi.

78'Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tribünde bulunan biriyle kısa süreli bir tartışma yaşadı. 77'NELER KAÇTI NELER! Galatasaray'ın çok adamla geliştirdiği hücumda Eren'in ceza alanı ön çizgisinden şutunda Karce'den seken topu Feghouli kale önünde tamamlamak istedi, Litvanyalı kaleci bir kez daha topu çıkardı. Devamında Feghouli bir vuruş daha yaptı, top bu kez üstten dışarı gitti. 75'Maçta tempo zaman zaman düşse de genel olarak hayli yüksek seviyede bir mücadele oluyor. 74'MÜTHİŞ POZİSYON! Sol çaprazdan ceza alanına sokulan Yasin'in uzaklardan sert şutunda Karcemarskas'tan seken topa altı pasın hemen gerisinde Feghouli kafayı vurdu, üstten aut... 72'Osmanlıspor'da Mehmet Güven yerini Cikalleshi'ye bıraktı. 71'Karşılaşmada son 20 dakikaya Galatasaray'ın üstünlüğüyle giriliyor. 70'SERT ŞUT! Serdar Gürler uzak mesafeden sert ve isabetli vurdu, Muslera yattı ve topun kontrolünü sağladı. 69'Maicon'un sağ kanattan ortasında arka direkteki Yasin kafayı vurdu, Karcemarskas köşede topun sahibi oldu.

68'Galatasaray hazırlık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor. Osmanlıspor'un önde baskısı var. 66'Türk Telekom Stadyumu'nda 36.750 biletli seyirci bu mücadeleyi tribünlerden takip ediyor. 65'Galatasaray savunması bu dakikaya dek birçok kez kritik hatalar yaptı. Fatih Terim de üst üste gelen hatalar sonrası ellerini açarak adeta isyan etti. 64'Galatasaray savunmasındaki hata sonrası Osmanlıspor çabuk çıktı. Umar vuruş açısı bulamayınca Serdar Gürler'i gördü, Serdar topu oyun alanı içinde tutamadı. Aut... 62'Galatasaray tribünlerinde güzel görüntüler var. Sarı-kırmızılı taraftarlar telefonlarının ışıklarıyla görsel bir şölen sunuyor. 61'Galatasaray, karşılaşmanın son yarım saatine 1-0'lık üstünlükle giriyor. 60'BİR KAFA! Regattin'in ortasında penaltı noktası üzerinde Mehmet Güven kafayı vurdu, top çerçeveyi bulmadı. 59'Serdar Gürler sağ kanattan içeri sokulmak isterken Yasin onu faulle durdurdu, Osmanlıspor bir duran top şansı daha yakaladı. 58'Tempo yeniden yükselmeye başladı. İki takım da hücum ağırlıklı bir futbol sergiliyor.

57'BU DA KAÇTI! Garry Rodrigues'in sağ kanattan ortasında kaleye paralel geçen topa arka direkte Yasin dokundu, top yandan dışarı çıktı. 55'KÖŞEDEN ÇIKARDI! Latovlevici'nin son çizgiden içeri çevirdiği topu Eren bekletmeden Belhanda'ya gönderdi. Belhanda'nın sol çaprazdan vuruşunda Karcemarskas yattı ve topu köşeden çeldi. 53'Feghouli sol kanattan sürdüğü topu ceza alanı dışından kaleye yollamak istedi, savunmadan seken topa bu kez Tolga Ciğerci vurdu. O da çerçeveyi tutturamadı. 52'Osmanlıspor ikinci yarıya daha istekli başladı. Galatasaray topa sahip olmakta zorlanıyor. 51'İNANILMAZ POZİSYON KAÇTI! Sol kanattan atağa çıkan Osmanlıspor'da Regattin ortasını yaptı, seken top kale önünde bomboş durumdaki Lumanza'nın önüne geldi. Onun gelişine dokunuşunda top üstten auta gitti. 50'KALEYİ TUTMADI! Serdar Gürler'in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. 49'Serdar Gürler topun başında, hakem barajı ayarlıyor. 48'Osmanlıspor ikinci yarıya daha baskılı başladı ve sol kanatta Musa'ya yapılan faul sonrası duran top şansı yakaladılar.

48'Serbest vuruş sonrası Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırmak isterken hakem, Tolga Ciğerci'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirtti. Osmanlıspor bu kez kaleyi cepheden gören çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. 46'Galatasaray'da Selçuk İnan yerini Belhanda'ya bıraktı. 46'İkinci yarı başladı! 45'DİREĞİ SIYIRDI! Serdar Gürler sağ kanattan ceza alanına sokuldu ve önündeki Denayer'e rağmen çaprazdan etkili vurdu, Muslera'yı geçen top direğin dibinden auta çıktı. 45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi. 44'İlk yarıda son anlara girilirken tempo bir nebze düştü. 42'Golle birlikte Galatasaray taraftarı golle birlikte büyük coşku yaşamaya başladı. 41'Osmanlıspor'da Vrsajevic sağ kanattan atak geliştirmek istedi, koşu yolunu kapatan Latovlevici topun auta çıkmasını sağladı. 39'YAN AĞLARDA! Tek toplarla ceza alanına kadar nefis gelen Galatasaray'da Garry Rodrigues, Eren'den aldığı pası sağ çaprazdan kaleye yolladı. Top yan ağlarda kaldı. 38'Sofiane Feghouli bu sezon ligdeki dördüncü golünü kaydetti.

37'Asist Eren Derdiyok 37'GOL! Sol kanattan Yasin'in ortasında Eren Derdiyok'un altı pas çizgisi üzerinde kafayla indirdiği topu Feghouli boş kaleye yolladı: 1-0 36'Osmanlıspor şimdi ayağa paslarla topu Galatasaray yarı alanına taşımaya çalışıyor. 34'Latovlevici sol kanattan bindirdi ve yerden ortasını çıkardı ancak savunma, Eren'den önce araya girerek topu uzaklaştırdı. 33'Osmanlıspor'da Mehmet Güven, Yasin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 32'Aminu Umar'ın ceza alanı dışından şutunda savunmaya çarpan top kornere doğru giderken Muslera köşe gönderine kadar açıldı ve topun kontrolünü sağladı. 30'Karşılaşmanın üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçiliyor. 29'Tempo bu dakikalarda yeniden yükseldi. İki takım da orta sahaları çok çabuk geçmeye başladı. 28'GOL GEÇERSİZ! Osmanlıspor'un kullandığı köşe vuruşunun ardından Serdar Gürler'in şutunda savunmaya çarpıp havalanan topa altı pas içinde Numan yükselip kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı ancak hakem, öncesinde Muslera'ya faul yapıldığını belirtti.

27'Serdar Gürler sağ kanattan ceza alanına sokuldu ve çapraz pozisyonda şutunu çekti, son anda topun önüne atlayan Denayer'e çarpan top kornere çıktı. 26'İlk bölümdeki Galatasaray baskısı bu anlarda yerini Osmanlıspor kontrolündeki oyuna bıraktı. 24'Regattin'in sol taç çizgisi önünden ceza alanına doğru yaptığı ortada arkaya açılan topa Musa Çağıran gelişine vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. Üstten aut... 22'YİNE DOKUNAMADILAR! Galatasaray bir kez daha gol çok yaklaştı. Savunma arkasında boş durumda topu alan Garry Rodrigues kale önüne doğru pasını çıkardı, müsait durumdaki Feghouli topa dokunamadı. 21'Osmanlıspor bu serbest vuruştan istediği gibi faydalanamadı. 20'Osmanlıspor'un atak yönüne göre sol taç çizgisi önünde Mariano'nun Regattin'e yaptığı faul sonrası konuk ekip serbest vuruş kazandı. 19'Eren ve Karcemarskas'ın tedavileri tamamlandı, iki oyuncu da oyuna devam edebilecek durumda... 18'Yaşanan pozisyonda çarpışan Eren de Karcemarskas da yerde kaldı. İki oyuncu için sağlık ekipleri sahaya çağrıldı.

17'Galatasaray yine sağ kanattan etkili geldi. Mariano'nun ortasında ön direğe hareketlenen Eren'den önce Karcemarskas topu yumrukladı. 16'AZ FARKLA! Selçuk İnan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Maicon'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 15'Mariano'yla hızlı atağa çıkan Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun ortasında savunmanın dışarı yolladığı top sonrası köşe vuruşu kazandı. 13'Osmanlıspor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı top yeniden içeriye dolduruldu, ancak ceza alanında topu kontrol eden Umar için ofsayt bayrağı kalktı. 12'Osmanlıspor sağ kanattan Vrsajevic'le etkili geldi. Ceza alanına çok rahat bir şekilde giren Vrsajevic'in pasında savunmaya çarpan top kornere çıktı. 11'Bu kez Osmanlıspor atağında Musa Çağıran uzaklardan şansını denedi, yerden giden top yandan auta çıktı. 10'Karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçilirken Galatasaray bu bölümde topla çok daha fazla oynayan taraf olarak dikkat çekti. 9'DOKUNAMADI! Garry Rodrigues bir anda savunma arkasına sarktı ve ceza alanı sağ çaprazından kale önüne doğru yerden sert bir pas çıkardı. Gerilerden gelen Tolga Ciğerci bomboş pozisyonda bu topa dokunamadı.