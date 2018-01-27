Galatasaray - Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Terimli GS 4'te 4 peşinde!

Galatasaray - Osmanlıspor maçı saat kaçta? Süper Lig 19. haftasında Galatasaray, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç öncesinde Galatasaray 38 puanla 2. sırada yer alırken Osmanlıspor 18 puanla 14. sırada yer alıyor. Fatih Terim ile tekrar çıkışa geçen Galatasaray, Osmanlıspor maçında galip gelerek ligde üstüste 3. maçını kazanmak istiyor. Aynı zamanda Terimli GS, 4. maçından da galip çıkmış olacak. Peki Galatasaray - Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galataray - Osmanlıspor muhtemel ilk onbirleri, takımlardaki son durumlar...
Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19. hafta maçında Osmanlıspor’u Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek. 27 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak Galatasaray - Osmanlıspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Serkan Çınar olacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
18. GALATASARAY - OSMANLISPOR MAÇI
Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 17 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.
Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 33 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı.
Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.
GALATASARAY EVİNDE KAYBETMİYOR!
Galatasaray, Osmanlıspor müsabakası öncesi sahasında yaptığı son 11 lig maçını kaybetmedi. Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 10 galibiyet elde etti ve 1 beraberlik yaşadı.
TAKIMLARDAKİ SON DURUMLAR, SAKATLIKLAR, CEZALILAR
Galatasaray'da sarı kart cezasını çeken Maicon Roque ve sakatlığı düzelen Bafetimbi Gomis, Osmanlıspor maçında oynayabilecek. Sarı kart cezasından dolayı 18. haftadaki Kayserispor maçını kaçıran Maicon ile sakatlığı nedeniyle yine bu maçın kadrosuna alınmayan Gomis, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.
Galatasaray'da Osmanlıspor maçı öncesi tek eksik, tedavisine devam edilen Fernando Reges. Osmanlıspor'da ise Andreas Maxsö, Avdija Vrsajevic, Numan Çürüksu, Souleymane Doukara, Raheem Lawal ve Musa Çağıran sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
GALATASARAY - OSMANLISPOR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER
Galatasaray: Muslera; Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici; Tolga, Selçuk; Rodrigues, Feghouli, Yasin; Gomis
Osmanlıspor: Hakan, Maxsö, Vrsajevic, Numan, Mehmet, Serdar, Lawal, Özer, Regattin, Luiz Carlos, Cikalleshi
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