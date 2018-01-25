Galatasaray Sportif AŞ'de istifa

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyeleri Mehmet Dedeoğlu ve Mehmet Aydın Özbek istifa etti.

Galatasaray Sportif AŞ'den, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim kurulu üyelerimiz Sayın Mehmet Dedeoğlu ve Sayın Mehmet Aydın Özbek 25.01.2018 tarihi itibariyle, yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etmiştir. Yönetim kurulumuz istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni üyeler seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır."

Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Mustafa Cengiz, Sportif AŞ yönetim kurulu üyelerinin istifa etmelerini istemişti.

(AA)