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Galatasaray, Terim yönetiminde iyi başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 22:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Sarı-kırmızılı ekip, Terim idaresinde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 3-1 yendi - Puanını 35'ı çıkaran Galatasaray, Medipol Başakşehir'in arkasında ikinci sırada devre arasına girdi - Galatasaray'da Rodrigues ve Fernando sakatlandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim idaresindeki ilk maçını 3-1 kazanmayı bildi.

Deplasmanda üst üste alınan 4 yenilgi sonrası Igor Tudor'la yollar ayrılırken, Fatih Terim yönetimindeki ilk karşılaşmasına taraftarı önünde çıkan sarı-kırmızılı takım,güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı başardı.

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Jahovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, 19. dakikada Rodrigues, 53. dakikada Yasin Öztekin ve 70. dakikada da Maicon'un golleriyle sonuca gitti.

Rodrigues ve Yasin bu sezon ligde 2. gollerini atarlarken, Maicon ise 5 gole ulaştı.

- Devreye ikinci sırada girdi

Süper Lig'in önemli bölümünü lider götüren Galatasaray, devre arasına ikinci durumda girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe galibiyetiyle puanını 35'e yükseltirken, 36 puanlı Medipol Başakşehir'in arkasında ikinci sırada yer aldı.

İlk yarıdaki 17 haftanın 14'ünde lider pozisyonunda yer alan sarı-kırmızılı takım, üst üste alınan deplasman mağlubiyetleriyle avantajını kullanamadı.

- Evinde 11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

- Rodrigues ve Fernando sakatlandı

Galatasaraylı futbolcular Garry Rodrigues ve Fernando Reges, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Sarı-kırmızılı ekibin Göztepe önünde 1-1 eşitliği yakalamasını sağlayan golü 19. dakikada atan Rodrigues, 39. dakikada sağ arka adalesini tutarak saha içinde yere uzandı.

Oyuncu değişikliği için kenar yönetimine işaret yapan Rodrigues, 41. dakikada sahadaki yerini Yasin Öztekin'e bıraktı. Rodrigues'in oyundan çıkarken göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

Fernando Reges ise maçın 90. dakikasında yerde kaldı. Sağlık ekibinin kontrolü sonrası sedyeye konan oyuncu, direkt olarak soyunma odasına götürüldü.

Bu oyuncunun yerine oyuna Sinan Gümüş girdi.

- Maicon cezalı duruma düştü

Sarı-kırmızılı ekipte Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque, cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 34. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan sarı kart alan Maicon, bu sezon 4. kez sarı kart görerek, ligde bir sonraki maçta oynama şansını kaçırdı.

Maicon, Süper Lig'in 18. haftasındaki Kayserispor maçında takımdaki yerini alamayacak.

- Tanju Kayhan, maçı tamamlayamadı

Göztepeli futbolcu Tanju Kayhan, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Müsabakanın 65. dakikasında bir anda arka adalesini tutarak yerde kalan Tanju Kayhan, müsabakaya devam edemedi.

Sağlık heyetinin ilk kontrollerinin ardından oyuncu değişikliği işareti yapılırken, bu oyuncunun yerine 66. dakikada Leo Schwechlen müsabakaya dahil oldu.

(AA)

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