Galatasaray, Terim yönetiminde iyi başladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim idaresindeki ilk maçını 3-1 kazanmayı bildi.

Deplasmanda üst üste alınan 4 yenilgi sonrası Igor Tudor'la yollar ayrılırken, Fatih Terim yönetimindeki ilk karşılaşmasına taraftarı önünde çıkan sarı-kırmızılı takım,güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı başardı.

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Jahovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, 19. dakikada Rodrigues, 53. dakikada Yasin Öztekin ve 70. dakikada da Maicon'un golleriyle sonuca gitti.

Rodrigues ve Yasin bu sezon ligde 2. gollerini atarlarken, Maicon ise 5 gole ulaştı.

- Devreye ikinci sırada girdi

Süper Lig'in önemli bölümünü lider götüren Galatasaray, devre arasına ikinci durumda girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe galibiyetiyle puanını 35'e yükseltirken, 36 puanlı Medipol Başakşehir'in arkasında ikinci sırada yer aldı.

İlk yarıdaki 17 haftanın 14'ünde lider pozisyonunda yer alan sarı-kırmızılı takım, üst üste alınan deplasman mağlubiyetleriyle avantajını kullanamadı.