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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 21:47 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Montrö şehrinde devam Galatasaray akşamüstü yaptığı antrenmanla günü tamamladı.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

MONTRÖ,(DHA)

Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Montrö şehrinde devam Galatasaray akşamüstü yaptığı antrenmanla günü tamamladı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda dün oynanan PSV Eindhoven maçında tam süre görev alan oyuncular, 20 dakika süren yenilenme ve esneme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başlayarak koordinasyon ve sürat çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynanırken, ana bölümde ikiye iki ve dörde dört dar alan oyunlarıyla dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüGalatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüGalatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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