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GALATASARAY'A FLORYA'DA 'ŞAMPİYON' GİBİ KARŞILAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 22:50 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL / DHA Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan alan takımlarını tesislerde şampiyonlar gibi karşıladı.

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL / DHA
Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan alan takımlarını tesislerde şampiyonlar gibi karşıladı.
Karşılaşmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın eden Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını meşale ve tezahüratlar eşliğinde bekledi. Takım otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte de taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Otobüsün önünü kesen taraftarlar, yaktıkları meşalelerle takıma sevgi gösterilerinde bulundular.

Görüntü Dökümü:
- Taraftarların tesislerin önünde beklemesi
- Meşale yakıp, tezahürat yapmaları
- Takım otobüsünün tesislere gelişi
- Taraftarların coşkusu
- Genel detaylar

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