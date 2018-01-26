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Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 18:00 | Son Güncelleme 13 dakika önce

- Sarı-kırmızılı kulüpte yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu - Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimde ikinci başkanlığa Ahmet Şenkal, başkan yardımcılıklarına da Adil Arapoğlu ve Ünal Çeviköz getirildi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz yönetiminin görev dağılımı yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpte, ikinci başkanlığa Ahmet Şenkal, başkan yardımcılıklarına da Adil Arapoğlu ve Ünal Çeviköz getirildi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre yeni yönetimin görev bölümü şöyle oldu:

Başkan: Mustafa Cengiz

İkinci başkan: Ahmet Şenkal

Başkan yardımcısı: Adil Arapoğlu

Başkan yardımcısı: Ünal Çeviköz

Genel sekreter: Hüseyin Toprak

Muhasip üye: Okan Böke

Voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Okan Böke

Basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Erol Özmandıracı - Ömer Cansever - Mahmut Recevik

Binicilik, briç ve satrançtan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ünal Çeviköz

Judo ve atletizmden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Nejat Güney

Mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Emre Erdoğan

Su sporları ve tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ahmet Şenkal

İletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ünal Çeviköz

İç ve dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Dinç Üner - Acar Baltaş

Stat ve taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Mahmut Recevik - Cenk Soyer

Gayrimenkul komitesi: Hüseyin Toprak - Erol Özmandıracı

Pazarlama komitesi: Erol Özmandıracı - Arif Badur - Adil Arapoğlu

(AA)

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