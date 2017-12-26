Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurula doğru

İSTANBUL (AA) - Olağanüstü seçimli genel kurula giden Galatasaray Kulübünde başkan adayları, ilgili belgeleri ve listelerini 29 Aralık Cuma günü saat 18.00'e kadar teslim etmeleri gerekiyor.
Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanlığından yapılan açıklamada, "13-20 Ocak 2018 tarihinde yapılması öngörülen olağanüstü seçim genel kuruluna katılacak adayların, kulüp tüzüğünün 61. maddesinde zikredilen tüm belgeleri 29 Aralık Cuma günü saat 18.00'e kadar imza karşılığında divan kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir." denildi.
Belirtilen zamana kadar listesini teslim etmeyen üyelerin başkan adayı olamayacağının vurgulandığı açıklamada, "İlgili tüzük maddesi uyarınca, tüzüğün 61. maddesinde şekil ve içeriği belirtilmiş olan listelerini divan kurulu başkanlığına vermemiş olanlar aday olamazlar." ifadeleri kullanıldı.
(AA)
Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'ün tepkisine destek!
Erdoğan Çad'da... Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı
Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı
Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!
Meghan Markle'dan ilginç selam
14 yaşındaki ortaokul öğrencisine araba çarptı! Arkadaşları başında ağladı
Sabah oldu korkunç görüntü ortaya çıktı
Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...
Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek
Xiaomi Mi Max 3 çok konuşulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum