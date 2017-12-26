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Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurula doğru

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 14:00 | Son Güncelleme 39 dakika önce

- Başkan adayları, 29 Ocak Cuma günü saat 18.00'e kadar listelerini teslim edecek

İSTANBUL (AA) - Olağanüstü seçimli genel kurula giden Galatasaray Kulübünde başkan adayları, ilgili belgeleri ve listelerini 29 Aralık Cuma günü saat 18.00'e kadar teslim etmeleri gerekiyor.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanlığından yapılan açıklamada, "13-20 Ocak 2018 tarihinde yapılması öngörülen olağanüstü seçim genel kuruluna katılacak adayların, kulüp tüzüğünün 61. maddesinde zikredilen tüm belgeleri 29 Aralık Cuma günü saat 18.00'e kadar imza karşılığında divan kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir." denildi.

Belirtilen zamana kadar listesini teslim etmeyen üyelerin başkan adayı olamayacağının vurgulandığı açıklamada, "İlgili tüzük maddesi uyarınca, tüzüğün 61. maddesinde şekil ve içeriği belirtilmiş olan listelerini divan kurulu başkanlığına vermemiş olanlar aday olamazlar." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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