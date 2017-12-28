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Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurula doğru

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:27 | Son Güncelleme 20 dakika önce

- Başkan adayları, yarın saat 18.00'e kadar listelerini teslim edecek

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünde 13 Ocak'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacak isimlerin, ilgili belge ve listelerini yarın teslim etmeleri gerekiyor.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanlığından yapılan açıklamada, başkan adaylarının kulüp tüzüğünün 61. maddesinde belirtilen tüm belgeleri yarın saat 18.00'e kadar imza karşılığında divan kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerektiği duyuruldu.

Belirtilen zamana kadar listelerini teslim etmeyen üyelerin başkan adayı olamayacağı kaydedildi.

(AA)

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