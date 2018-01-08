Galatasaray'ın Antalya kampı

Süper Lig'de devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştiren Galatasaray, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu bildirildi.
Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Sabah performans testine tabi tutulan Mariano Filho ve Garry Rodrigues'in, bir süre takımla çalıştıktan sonra kondisyonerler eşliğinde idman yaptığı kaydedildi.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.
- Lucescu kampta
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, sarı-kırmızılı ekibin kampına ziyarette bulundu.
Rumen teknik adam, yardımcıları Tayfur Havutçu, Carlo Nicolini ve Kerem Yavaş ile sarı-kırmızılıların akşam antrenmanına gelerek teknik direktör Fatih Terim ve ekibine sezonun ikinci yarısı için başarılar diledi.
(AA)
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