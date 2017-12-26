Galatasaray'ın kupa maçı hangi kanalda? Galatasaray - Buca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında 26 Aralık Salı günü TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20:30’da başlayacak. Galatasaray - Bucaspor mücadelesini hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Sarper Barış Saka görev alacak. Galatasaray - Buca maçı A Spor’dan yayınlanacak.
Galatasaray ile Bucaspor, bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. 2010-2011 sezonunda Süper Lig’de oynanan iki maçı da Galatasaray 1-0’lık skorlarla kazandı. Türkiye Kupası’nda da 1 kez eşleşen iki takımın mücadelesinde ise gülen taraf 2-1’lik skorla yine Galatasaray oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. turdan mücadele etmeye başlayan Galatasaray, Sivas Belediye Spor’u eleyerek adını son 16 takım arasına yazdırmıştı. Bucaspor ise kupanın 3. turunda Pendikspor, 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler, 5. turunda ise Demir Grup Sivasspor'u eleyerek son 16 turuna çıktı.
Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 17. hafta mücadelesinde Göztepe’yi 3-1 yenip ligin ilk devresini 2. sırada tamamlarken, yine ilk devresi tamamlanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son maçını 17 Aralık’ta oynayan Bucaspor, Etimesgut Belediyespor’a 3-0 kaybedip 17 haftalık periyodu 15. sırada bitirdi.
Galatasaray ile Bucaspor arasındaki rövanş maçı, 16, 17 ya da 18 Ocak'ta İzmir'de yapılacak.
GALATASARAY BUCASPOR MAÇ BİLET FİYATLARI
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçında 26 Aralık 2017 günü saat 20:30’da Bucaspor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Maç biletlerinin satışına Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif Satış Noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı Passolig çağrı merkezinden devam ediliyor...
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