Galatasaray'ın kupa maçı hangi kanalda? Galatasaray - Buca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında 26 Aralık Salı günü TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20:30’da başlayacak. Galatasaray - Bucaspor mücadelesini hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Sarper Barış Saka görev alacak. Galatasaray - Buca maçı A Spor’dan yayınlanacak.

Galatasaray ile Bucaspor, bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. 2010-2011 sezonunda Süper Lig’de oynanan iki maçı da Galatasaray 1-0’lık skorlarla kazandı. Türkiye Kupası’nda da 1 kez eşleşen iki takımın mücadelesinde ise gülen taraf 2-1’lik skorla yine Galatasaray oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. turdan mücadele etmeye başlayan Galatasaray, Sivas Belediye Spor’u eleyerek adını son 16 takım arasına yazdırmıştı. Bucaspor ise kupanın 3. turunda Pendikspor, 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler, 5. turunda ise Demir Grup Sivasspor'u eleyerek son 16 turuna çıktı.