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Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 01:13 | Son Güncelleme

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Bursa, Yalova ve Çanakkale'de şampiyonluğu coşkuyla kutladı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olması, Bursa, Yalova ve Çanakkale'de coşkuyla kutlandı.

Bursa'da sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenmesinin ardından şampiyonluk kutlaması için Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir araya geldi.

Tezahüratta bulunan taraftarlar, konvoy oluşturarak sevinç gösterisinde bulundu.

- Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, şampiyonluk kutlaması için bir araya gelen taraftarlar, Edremit Caddesi'nden Ayvacık ilçe garajına yürüyüş gerçekleştirdi.

Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla caddede yürüyen vatandaşlar, meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

- Yalova

Yalova'da Galatasaraylı taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak sevinç gösterisinde bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, meşale yakarak ellerindeki Galatasaray bayraklarıyla şampiyonluk şarkıları söyledi.

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Bursa Çanakkale Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor Yalova

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