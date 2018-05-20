Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

Başkentteki Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesini coşkuyla kutladı.
Ankara'da, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
15 Temmuz Milli İrade ve Kızılay Meydanı'ndaki Güvenpark'ta toplanan taraftarlar, uzun süre takımları lehine tezahüratta bulundu. Bazı taraftarların meşaleler yakması ve havai fişekler fırlatması, kutlamalarda renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.
Başkentin çeşitli semtlerden araçlarıyla 15 Temmuz Milli İrade ve Kızılay Meydanı'na gelen çok sayıda taraftar da kornalar eşliğinde takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
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