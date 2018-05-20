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Galatasaraylı taraftarlardan şampiyonluk kutlamasına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 14:04 | Son Güncelleme

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan takımlarının bu akşam gerçekleştirilecek kutlamasına katılabilmek için, bilet sırasında uzun kuyruklar oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Galatasaraylı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan takımlarının bu akşam gerçekleştirilecek kutlamasına, yoğun ilgi gösterdi.

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.05'te başlayacak şampiyonluk kutlamaları için bilet almak isteyen taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İstiklal Caddesi'ndeki GS Store önünde sabah erken saatlerden itibaren toplanmaya başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, sıcak havaya rağmen bilet almak için bekliyor.

Şampiyonluk kutlaması için bilet almaya gelen sarı-kırmızılı taraftar Ahmet Şen, yaklaşık 2,5 saattir sırada beklediğini belirterek, "Cefasını çektik, sefasını süreceğiz." diye konuştu.

Mustafa Yavuz da bilet almak için erken saatlerde kuyruğa girdiğini aktararak, şampiyonluğun takıma hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bursa'dan gelen Safa Özdemir ise oruç tutarak sırada beklediğini kaydederek, "Galatasaray her sene şampiyon olsun, her sene 3-4 saat bekleriz, bu çileyi çekeriz. Galatasaray Almanya'da şampiyon olsun, oraya da gideriz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Passolig kartı olmayan taraftarlar, Beyoğlu GS Store ve Aslanlıyol gişelerinden saat 11.00'den itibaren bilet alabilecek.

Biletler, 30 ila 100 liradan satışa sunuldu.

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Galatasaray gs store Türk Telekom Stadyumu

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