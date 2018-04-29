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GALATASARAYLILAR FLORYA'DA TAKIMI BEKLİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 22:33 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL / DHA Galatasaraylı taraftarlar, 2-0'lık Beşiktaş zaferinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akın etti.  Tesislerinde önünde derbi galibiyetini kutlayan yaklaşık 100 kadar taraftar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde takımın tesislere gelmesini bekliyor.

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL / DHA
Galatasaraylı taraftarlar, 2-0'lık Beşiktaş zaferinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akın etti.
Tesislerinde önünde derbi galibiyetini kutlayan yaklaşık 100 kadar taraftar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde takımın tesislere gelmesini bekliyor.

Görüntü Dökümü:
- Taraftarların tesislerin önünde beklemesi
- Meşaleler ve tezahürat yapmaları

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