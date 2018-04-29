GALATASARAYLILAR FLORYA'DA TAKIMI BEKLİYOR

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL / DHA

Galatasaraylı taraftarlar, 2-0'lık Beşiktaş zaferinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akın etti.

Tesislerinde önünde derbi galibiyetini kutlayan yaklaşık 100 kadar taraftar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde takımın tesislere gelmesini bekliyor.

Görüntü Dökümü:

- Taraftarların tesislerin önünde beklemesi

- Meşaleler ve tezahürat yapmaları

