Galiçya Cephesi’nde şehit düşen Türk askerleri Polonya’da anıldı

Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde şehit düşen Türk askerleri Polonya’nın Krakow şehrinde düzenlenen törenle anıldı.

Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma törenleri düzenlenirken, vatan topraklarından uzakta şehit düşen Türk askerleri de unutulmadı. Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği, Polonya’nın Krakow şehrinde düzenlediği törenle 1. Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde şehit düşen Türk askerlerini andı. Rakowicki Mezarlığı’nda gerçekleştirilen törene Türkiye’yi temsilen Varşova Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Hakan Abacı, Askeri Ataşe Albay Yalçın Özpınar, Askeri İdare Ataşesi Habib Koçer katılırken, Polonya’yı temsilen ise Malopolska Voyvodalığı Birinci Vali Yardımcısı Jozef Gabron, Malopolska Emniyet ve Kriz Yönetim Müdürü Andrzej Pasek, 6. Hava İndirme Tugay Temsilcisi Yarbay Marcin Malinowski, Özel Operasyonlar Merkezi Temsilcisi Yarbay Arkadiusz Skupien, 35. Askeri Ticari Şube Binbaşı Marek Krupa katıldı. Aşırı soğuk havaya rağmen Türkiyeli öğrenciler de törende yerlerini aldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende İstiklal Marşı ve Polonya milli marşı çalındı. Türkiye ve Polonya heyetinin Rakowicki Mezarlığı’nda yatmakta olan Türk askerlerinin mezarına çelenk koymasıyla devam eden törende Varşova Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Hakan Abacı bir konuşma yaptı. Mezarlıkta yatan 13 askerin ismini tek tek okuyan Hakan Abacı, Çanakkale Zaferi’nin 103. yılını kutladığımız bugün bizler Çanakkale’de, Galiçya’da vatan için canını feda eden askerlerimize minnet borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türk askerinin özgür ve bağımsız bir vatan için verdiği mücadele zaferle taçlansa da Mehmetçiğin ülkesi için mücadelesi bitmemiştir. Bugün Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nda da Mehmetçik ülkesi için canını seve seve feda etmektedir. Sizlerin huzurunda onlara bir kere daha teşekkür etmek istiyor, şehit düşen askerlerimize ise Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.