Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow'dan Erdoğan'a tebrik telefonu

İSTANBUL (AA) - Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 24 Haziran'da elde ettiği seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

