Gambiya Cumhurbaşkanından yolsuzlukla ortak mücadele çağrısı

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, yolsuzlukla mücadelede Afrika ülkelerinin ortak hareket etmesi çağrısında bulundu.
Barrow, Afrika ülkelerinin yolsuzlukla nasıl başa çıkılması gerektiği konusunda aynı şeyi söylediğini belirterek "Ancak birçok kaynak hala israf ediliyor." dedi.
Moritanya'da düzenlenen 31. Afrika Birliği Zirvesi'nin "yolsuzluk" temasıyla toplandığını hatırlatan Barrow, Afrika ülkelerinin ortak hareket ederek kuracakları güçlü ve etkili kurumlarla yolsuzluğu azaltabileceğini vurguladı.
Barrow, “Yolsuzluğu yüzde 100 yok edemeyiz ancak en aza indirebiliriz. Afrika Zirvesi'nin yolsuzluklarla ilgili odaklandığı ve ilgilendiği kısım da buydu." diye konuştu.
Afrika Birliği tahminlerine göre, kıtada her yıl 148 milyar dolarlık yolsuzluk yapılıyor. Bu miktar, kıtanın ortalama gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 25’ine denk geliyor.
Uzmanlar ayrıca yolsuzlukların iş yapma maliyetlerini artırarak yatırımları azalttığını ve yasa dışı para akışına neden olduğu için ülke ekonomilerine zarar verdiğini belirtiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti
CHP'de genel başkanlık adaylığı için sürpriz isim: Haluk Pekşen
Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu
Negahan Alçı böyle veda etti
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Milyarder işadamı düşerek hayatını kaybetti
Dün ajanslar 'acil' koduyla duyurmuştu! Olayın ardından diplomatik kriz çıktı!
Kol kası yapmak için ölümü göze almıştı! Bu kez de...
Nargile kafe hayvanat bahçesi çıktı
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum