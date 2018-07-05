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Gambiya Cumhurbaşkanından yolsuzlukla ortak mücadele çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

Gambiya Cumhurbaşkanından yolsuzlukla ortak mücadele çağrısı

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, yolsuzlukla mücadelede Afrika ülkelerinin ortak hareket etmesi çağrısında bulundu.

Barrow, Afrika ülkelerinin yolsuzlukla nasıl başa çıkılması gerektiği konusunda aynı şeyi söylediğini belirterek "Ancak birçok kaynak hala israf ediliyor." dedi.

Moritanya'da düzenlenen 31. Afrika Birliği Zirvesi'nin "yolsuzluk" temasıyla toplandığını hatırlatan Barrow, Afrika ülkelerinin ortak hareket ederek kuracakları güçlü ve etkili kurumlarla yolsuzluğu azaltabileceğini vurguladı.

Barrow, “Yolsuzluğu yüzde 100 yok edemeyiz ancak en aza indirebiliriz. Afrika Zirvesi'nin yolsuzluklarla ilgili odaklandığı ve ilgilendiği kısım da buydu." diye konuştu.

Afrika Birliği tahminlerine göre, kıtada her yıl 148 milyar dolarlık yolsuzluk yapılıyor. Bu miktar, kıtanın ortalama gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 25’ine denk geliyor.

Uzmanlar ayrıca yolsuzlukların iş yapma maliyetlerini artırarak yatırımları azalttığını ve yasa dışı para akışına neden olduğu için ülke ekonomilerine zarar verdiğini belirtiyor.

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Adama Barrow Afrika Afrika Zirvesi Yolsuzluk

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