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Gambiya Devlet Başkanı Barrow, TİKA Başkanı Çam'ı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 00:54 | Son Güncelleme

Gambiya Devlet Başkanı Barrow: - "Şubat ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiğim resmi ziyaret iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkardı"

BANJUL (AA) - Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, şubat ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkardığını belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak üzere geldiği Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow tarafından kabul edildi.

Ziyaret çerçevesinde Çam, Barrow, Türkiye’nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer ve Dışişleri Bakanı Ousainou Darboe ile bir araya geldi.

Devlet Başkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Barrow, şubat ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkardığını kaydetti.

Türkiye'nin sağlık alanında Gambiya'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten Barrow, "Çam'ın buraya gerçekleştirdiği ziyareti Türk hükümeti ve Erdoğan'ın bize her konuda yardımcı olacaklarını simgeliyor." dedi.

Barrow, Türkiye'nin Gambiya devlet hastanesini yenileceğini ifade ederek, ülkenin ulusal meclisini genişletmesine de yardımcı olacağını söyledi.

Türkiye’nin Banjul Büyükelçisi Yüceer ise İslam Birliği Teşkilatı Konferansına ev sahipliği yapan Türkiye'nin, 2019'da Gambiya'nın ev sahipliği yapma konusunda da yardımcı olacağını ifade etti.

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Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow TİKA Başkanı Serdar Çam

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