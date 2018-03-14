Gambiya ile Senegal arasında 6 anlaşma imzalandı

BANJUL (AA) - Gambiya ile Senegal arasında savunma, ticaret, eğitim, yol, suçluların iadesi ve değişim alanında 6 anlaşma imzalandı.

Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın ortak basın toplantısı öncesinde, iki lider çeşitli konularda anlaşmalara imza attı.

Gambiya Devlet Başkanı Barrow, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin Senegal'in iç sorunlarına karışmayacağını ancak yasa dışı ticareti de kabul etmeyeceğini söyledi.

Sall ise Gambiya ile Senegal arasında yasa dışı kereste ticareti ile mücadele edeceklerini kaydetti.

Daha sonra iki lider, savunma, ticaret, eğitim, yol, suçluların iadesi ve değişim alanında 6 anlaşmaya imza koydu.