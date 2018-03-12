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Gambiya-Senegal ilişkileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:59 | Son Güncelleme

İki ülkenin dışişleri bakanları, 20 yıl aradan sonra ilk defa bakanlar düzeyinde gerçekleşen toplantıda bir araya geldi

BANJUL (AA) - Diplomatik kriz yaşayan Gambiya ve Senegal arasında, 20 yıl sonra ilk defa bakanlar düzeyinde görüşme gerçekleştirildi.

Gambiya Dışişleri Bakanı Ousainou Darboe ile Senegalli mevkidaşı Sidiki Kaba'yı bir araya getiren görüşme Gambiya'nın başkenti Banjul'da yapıldı.

Darboe, basına yaptığı açıklamada, görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden güçlendirileceği anlamına geldiğini belirtti.

Ticaret ve güvenlik başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini tüm alanlarda geniş bir şekilde ele aldıklarını söyleyen Darboe, "Ülkemizin gelişmesini engelleyen herşey ile mücadele edeceğiz." dedi.

Senegal-Gambiya Daimi Sekreterliğinin yetkilisi Paul Badgie de AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıların ikili ilişkiler açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Badgie, yarın Banjul'da Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in bir araya geleceğini kaydetti.

Gambiya'nın eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh döneminde iki ülke arasında siyasi kriz yaşanmış ancak 19 Ocak 2017'de Barrow'un Devlet Başkanı olmasıyla Gambiya, Senegal ile ilişkileri yeniden kurma kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
diplomatik krizi Gambiya Senegal

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