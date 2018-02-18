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Gambiya'da 18 Şubat Bağımsızlık Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 21:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Barrow: - "Gambiya'da bölünmeye karşıyız. Herkesi, birlik, sabır ve hoşgörüye ve siyasi farklılıklara saygı duymaya çağırıyorum"

BANJUL (AA) - Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, ülkede bölünmeye karşı olduklarını belirterek, "Herkesi, birlik, sabır, hoşgörüye ve siyasi farklılıklara saygı duymaya çağırıyorum." dedi.

Barrow, ülkesinin bağımsızlığının 53'üncü yıl dönümü dolayısıyla başkent Banjul'da düzenlenen "18 Şubat Bağımsızlık Günü" kutlamalarında yaptığı konuşmada, eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'den enkaz devraldıklarını ve zor bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Geçmişte Jammeh döneminde kanlı olaylar yaşandığını hatırlatan Barrow, "Gambiya'da bölünmeye karşıyız. Herkesi, birlik, sabır ve hoşgörüye ve siyasi farklılıklara saygı duymaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Barrow, Jammeh dönemindeki insan hakları ihlalleri ile ilgili iddiaların araştırılması için komite oluşturduğunu bildirdi.

Ülkedeki özgürlük ve demokrasiyi güçlendirmek için çalışmalar başlattığını ifade eden Barrow, Jammeh döneminde uygulanan basın yasasını değiştireceği sözünü verdi.

-Jammeh'in 22 yıllık iktidarı

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbe ile Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Jammeh, 1 Aralık 2016'daki seçimlerde koltuğunu Adama Barrow'a kaptırmıştı. Yenilgiyi önce kabul eden Jammeh, daha sonra iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Devlet Başkanı Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta da 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Koltuğu bırakması yönündeki baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak'ta ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Adama Barrow bağımsızlık günü Gambiya

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