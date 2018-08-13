Gambiya'da 79 düzensiz göçmen boğulmaktan kurtarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'dan Avrupa'ya göç etmeye çalışan 79 düzensiz göçmen batan tekneden kurtarıldı.

Gambiya Göçmenlik Departman basın sözcüsü Mamanding F. Dibba yaptığı açıklamada, "Banjul Denizi üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 86 kişiyi taşıyan bir geminin batması sonucu 79 kişi kurtarıldı." dedi.

Dibba ayrıca düzensiz göçmenleri taşıyan geminin batması nedeniyle 7 kişinin de kaybolduğunu kaydetti.

Kaybolan 7 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kurtarılanlardan 58'inin Senegalli, 21'inin ise Gambiyalı olduğu aktarıldı.

Batı Afrika ülkelerinde yaşanan kuraklık ve fakirlik nedeniyle binlerce Afrikalı deniz ve karayoluyla Avrupa'ya göç etmeye çalışıyor.

