Gambiya'da kabine değişikliği

BANJUL (AA) - Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle 3 bakanı görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Barrow, yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle Tarım Bakanı Omar Jallow ile kötü yönetim suçlamasıyla Gençlik Bakanı Henry Gomez ve Enformasyon Bakanı Demba Jawo'yu görevden aldı.

Görevden alınan bakanların yerine yeni isimler atandı.

Cumhurbaşkanı Barrow, mevcut Dışişleri Bakanı Ousainou Darboe Cumhurbaşkanı Yardımcılığına, yardımcısı Fatoumata Jallow'u ise Dışişleri Bakanlığına getirdi.

