Gambiyalı doktor eğitim aldığı Hacettepe'de görev yapıyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünde eğitime başlayan Jaiteh, 2013'te mezun olduğunu ve okulda iç hastalıkları uzmanlık eğitimine devam ederken 2015'te İç Hastalıklar Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başladığını aktardı. \

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Jaiteh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de geçirdiği 12 yıllık eğitim ve meslek hayatını anlattı.

Türkiye’de çalışan Afrikalı doktorların sayısının az olmasından dolayı insanların bu duruma alışık olmadığını dile getiren Doktor Jaiteh, genellikle hastalardan "Bu doktor beni anlar mı?” veya "Bana yardımcı olabilir mi?" şeklinde tepkiler geldiğini anlattı.

Doktor Jaiteh, “Onlarla Türkçe konuşabildiğimizi gördükten sonra rahatlıyorlar ve ön yargılarını kırıyorlar.” dedi.

İş hayatında karşılaştığı olayların kendisi için birer tecrübe olduğunu ifade eden Jaiteh, “Hastalarla iletişim kurup onların şikayetiyle ilgili hikayeleri öğrenmeye çalışırken, nereli olduğumuz, ülkemizin nasıl olduğu ve Türkiye'ye neden geldiğimiz hakkında sorularla karşılaşıyoruz. Bir gün hastanede bir hastayı tedavi ederken, onun yakını kamerayla kayıt almaya başladı. Ancak çekim yapmamasını rica ettim. Muayene sonrasında ise o kişiyle sohbet ettim ve Gambiya'yla ilgili sorularını yanıtladım.” dedi.

Jaiteh, bu tarz tepkilere rağmen hastalarıyla arasının genellikle iyi olduğunun altını çizerek, hastaların işine bağlılığını görünce herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti.