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Game of Thrones oyuncuları Harington ve Leslie evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 21:48 | Son Güncelleme

Game of Thrones oyuncuları Harington ve Leslie evlendi

LONDRA (AA) - Dünyada izlenme rekorları kıran ve Türkiye'de "Taht Oyunları" adıyla gösterilen "Game of Thrones" televizyon dizisinin oyuncularından Kit Harington ve Rose Leslie dünya evine girdi.

Game of Thrones dizisinde "Jon Snow" karakteriyle ünlenen Kit Harington ile "Ygritte" karakterini canlandıran Rose Leslie, İskoçya'nın kuzeydoğusundaki Rayne Kilisesi'nde düzenlenen törenle evlendi.

Harington ve Leslie, 2012'de dizinin setinde tanışmıştı.

Ünlü çift geçen eylülde nişanlandıklarını duyurmuştu.

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evlenme game of thrones Kit Harington Rose Leslie

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