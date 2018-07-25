Gamze'nin korkunç sonu!

Sabah'ın haberine göre; İzmir'de yaşayan Gamze Ceylan, bir süre önce tanıştığı Hakkı D. ile ortak takı dükkânı açmaya karar verdi. İzmir'de açılacak dükkan için Hakkı D. 600 bin lira para gönderdi. Ancak dükkân bir türlü açılmadı. Hakkı D., ortağı Gamze Ceylan'ı İstanbul'a çağırdı. İkili Eyüpsultan'da bir pastanede buluştı. Ceylan biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha sonra ise ikili otomobile bindi. İddiaya göre, Hakkı D., 30 yaşındaki kadını başından vurdu. Daha sonra ise hastaneye götürdü. Yoğun bakıma alınan Ceylan hayatını kaybetti. Hakkı D. gözaltına alındı.

