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Gana'da 2 bakan daha görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

Gana'da 2 bakan daha görevden alındı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da yapılan kabine değişikliğiyle 2 bakanın daha görevden alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Sorumlusu Eugene Arhin, yaptığı açıklamada, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'nun kabine değişikliğiyle Enformasyon Bakanı Mustapha Hamid ile Kadın, Çocuk ve Toplumsal Cinsiyet Bakanı Otiko Afisa Djaba'yı görevden aldığını belirtti.

Arhin, Hamid ve Djaba'nın zayıf performansı ve yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındığını kaydetti.

Gana'da 2 gün önce de Enerji Bakanı Boakye Agyarko, hükümetin bilgisi olmadan bir anlaşmayı yenilediği gerekçesiyle görevden alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eugene Arhin Gana kabine değişikliği

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