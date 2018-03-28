Gana'da ABD ile askeri iş birliği anlaşmasını protesto

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, ABD ile imzalanacak savunma anlaşmasına karşı çıkanlar protesto gösterisi düzenledi.
Ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongresinin (NDC) çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, başkent Akra'daki meydanda toplanarak ABD Büyükelçiliği binasına kadar yürüdü.
"Gana 20 milyon dolara satılık değil", "Beceriksiz hükümet, beceriksiz anlaşma", "Trump'ın askeri üssüne ihtiyacımız yok" yazılı pankartlar taşıyan grup, hükümet ve ABD aleyhine sloganlar attı.
NDC Milletvekilli Alfred Oko Vanderpuije gazetecilere yaptığı açıklamada, savunma anlaşmasının Gana için bir tehdit olduğunu belirtti.
Vanderpuije, ülkeye yeniden sömürgecilik gelebileceğini ifade ederek, "Bu anlaşma ile ABD askerlerinin ülkeye giriş çıkışları serbest olacak, istediklerini getirebilirler ve hükümet buna hiçbir şey diyemez." şeklinde konuştu.
Gana ile ABD arasında imzalanacak savunma anlaşması uyarınca ülkede ABD askeri üs kuracak ve Gana'nın, bundan her yıl 20 milyon dolar kazancı olacak.
Mecliste geçen hafta anlaşmanın onaylanması için getirilen tasarıyı muhalefet partileri boykot etmişti.
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