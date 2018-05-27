Gana'da iftar programı

AKRA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın organizasyonunda Türk yemeklerinden oluşan iftar programı düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde Türkiye'deki çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hayırsever iş adamları tarafından Gana'nın başkenti Akra'da inşası tamamlanmak üzere olan Gana Milli Cami Kompleksi'nde, ülkenin Müslüman önderleri iftarda bir araya geldi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı sponsorluğunda düzenlenen iftara, Gana Baş İmamı Osman Nuhu Sharabutu ile birlikte Müslüman kabile temsilcileri, bakanlar, milletvekilleri, Müslüman ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu yetkilisi katıldı.

Programda İslam dünyasının huzur ve sükuneti için dualar edildi.

Yaklaşık 700 davetlinin bulunduğu iftar programında, davetlilere Türk yemeklerinden oluşan menü sunuldu.

Programda, ayrıca Gana Milli Cami Kompleksi içerisinde yer alan ve eylül ayında faaliyete geçecek Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nin tanıtımı yapıldı.

