HABER

Gana'da kaçak madenlere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:37 | Son Güncelleme

Operasyonlarda 9 Çinli ve 13 Ganalı kaçak madenci gözaltına alındı

Batı Afrika ülkesi Gana'da yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonlarda 22 kaçak madencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ashanti bölgesindeki operasyonun basın sözcüsü Michael Amoah Ayisi, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Prestea bölgesinde yasa dışı madencilikle uğraşan kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Ayisi, operasyonlarda 9 Çinli ve 13 Ganalı kaçak madencinin gözaltına alındığını ve maden ocağında kullanılan makine, alet ve silahlara el konulduğunu kaydetti.

Gana'da temmuz ayında kurulan Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü tarafından başlatılan operasyonlarla yasa dışı maden ocaklarının faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de çökmeler nedeniyle ölümlere yol açıyor.

PARTNERNalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...Nalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...
Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!
AK Parti Van teşkilatından 'Engelsiz Kafe'ye ziyaretAK Parti Van teşkilatından 'Engelsiz Kafe'ye ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gana operasyon Yasa dışı madencilik

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Kalp masajıyla hayata döndü!

Kalp masajıyla hayata döndü!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.