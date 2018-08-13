Gana'da kaçak madenlere operasyon

Batı Afrika ülkesi Gana'da yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonlarda 22 kaçak madencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ashanti bölgesindeki operasyonun basın sözcüsü Michael Amoah Ayisi, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Prestea bölgesinde yasa dışı madencilikle uğraşan kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Ayisi, operasyonlarda 9 Çinli ve 13 Ganalı kaçak madencinin gözaltına alındığını ve maden ocağında kullanılan makine, alet ve silahlara el konulduğunu kaydetti.

Gana'da temmuz ayında kurulan Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü tarafından başlatılan operasyonlarla yasa dışı maden ocaklarının faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de çökmeler nedeniyle ölümlere yol açıyor.

