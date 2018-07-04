Gana'da sel: 12 ölü

Batı Afrika ülkesi Gana'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Ashanti Bölge Koordinatörü Joseph Assuming, yaptığı açıklamada, Bosomtwe kentinde iki gündür devam eden şiddetli yağışın sele neden olduğunu belirtti.
Selden dolayı 12 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Assuming, bölgede çok sayıda kişiden haber alınamadığını ifade etti.
Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarında ekiplerin şu ana kadar yaklaşık 150 kişiyi kurtardığını aktaran Assuming, selin ciddi maddi hasara neden olduğunu belirtti.
Gana'da son iki haftada meydana gelen sellerde en az 25 kişi hayatını kaybetti.
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