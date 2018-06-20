Gana'da sel felaketi: 15 ölü

Batı Afrika ülkesi Gana'da aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Akra'da iki gündür devam eden şiddetli yağışlar bölgede sele neden oldu.

Selde aralında üç bebek ve bir doktor olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölgede çok sayıda kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini vurgulayarak sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin yıkıldığını kaydetti.

