Gana'da seller

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 3 kişinin öldüğü, bin 500'den fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Ulusal basına göre, Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Koordinatörü Kwabena Nsenkyere, Ashanti, Greater Accra ve Western bölgelerinde devam eden aşırı yağışların sellere neden olduğunu belirtti.

Seller nedeniyle bin 500'den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade eden Nsenkyere, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Nsenkyere, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiğini, sellerin büyük hasara neden olduğunu sözlerine ekledi.