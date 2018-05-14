Gana'da trafik kazası: 13 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da meydana gelen trafik kazasında 13 kişi öldü.

Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin Ashanti bölgesinde Kumasi-Sunyani karayolunda yoğun sis nedeniyle bir yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.

Kazada otobüste bulunan 14 yolcudan 12'si ile kamyon şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

