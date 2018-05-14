Gana'da trafik kazası: 13 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da meydana gelen trafik kazasında 13 kişi öldü.
Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin Ashanti bölgesinde Kumasi-Sunyani karayolunda yoğun sis nedeniyle bir yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.
Kazada otobüste bulunan 14 yolcudan 12'si ile kamyon şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı
Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama
Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor
ABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklama
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler
Şırnak'ta teröristlerden hain saldırı! 1'i ağır 2 asker yaralı
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal
Sinemada taciz skandalı! İş adamı kameralara böyle yakalandı
Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor
Kalça konusundaki iddiasını böyle gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum