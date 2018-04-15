Gana'da trafik kazası: 16 ölü

Batı Afrika ülkesi Gana'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlerde, ülkenin Kuzey bölgesindeki Yapei-Yapala karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı bildirildi.

Kuzey Bölgesi Polis Sözcüsü Mohammed Yussif Tanko, basına yaptığı açıklamada, iki otobüste bulunan 70 yolcudan 16'sının olay yerinde yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Tanko, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını ifade ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.