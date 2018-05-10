Gana'da yargıda yolsuzluk operasyonu sürüyor

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da yolsuzluk suçlamasıyla 4 yargıcın açığa alındığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, rüşvet almakla suçlanan 4 Yüksek Mahkeme yargıcını açığa aldı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Eugene Arhin tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yüksek Mahkeme başkanın kurduğu yolsuzlukla mücadele komitesi tarafından rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan 4 yargıç, haklarında inceleme başlatılmak üzere görevleri askıya alındı." ifadesine yer verildi.

Ülkede başlatılan yolsuzlukla mücadele kapsamında daha önce 20 hakim görevden alınırken, yaklaşık 100 hakim ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

