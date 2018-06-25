Gannuşi'den Erdoğan'a seçim tebriği

TUNUS (AA) - Tunus Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve müttefiklerini, seçimdeki başarılarından ötürü tebrik etti.

Gannuşi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığı ve parlemento seçimlerindeki başarısından dolayı Türk halkını, Nahda Hareketi olarak tebrik ediyorum. Aynı şekilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve müttefiklerini, halk nezdinde tazeledikleri güven dolayısıyla tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Gannuşi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin seçim başarısının, iki ülke halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerini güçlendireceğini ve hem iki ülkenin hem de İslam ümmetinin çıkarlarına hizmet edecek şekilde aralarındaki işbirliğini pekiştireceğini sözlerine ekledi.

