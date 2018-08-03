Gar katliamı davasında karar: 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili, 7 Kasım 2016'da başlanan ve 54 celse görülen 19'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti 9 sanığı 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez, 'kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, 9 sanığa da örgüt üyeliğinden değişik yıllarda hapis cezası verirken, firari sanıkların dosyasını ayırdı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, müştekiler, taraf avukatları ile bazı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili katıldı. Duruşmada savunmaların tamamlanmasının ardından sanıklara son sözleri soruldu. Son sözlerin alınmasının ardından mahkeme karar için, duruşmaya ara verdi.

MAHKEME, 9 SANIĞI SALDIRIDAN SORUMLU TUTTU

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'u 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Bu sanıklar 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 bin 557'şer kez hapisle cezalandırıldı. Sanıklardan Yakup Şahin, Hüseyin Tunç, Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın ayrıca 'izinsiz patlayıcı madde bulundurmak' suçundan da 10 yıl hapis cezası aldı.