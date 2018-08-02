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GAR KATLİAMI DAVASINDA KARAR YARINA KALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 21:14 | Son Güncelleme

ANKARA Garı'nda 10 Ekim 2015'de terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili, 36 sanığın yargılandığı davada, sanık savunmaları tamamlanamadı.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA Garı'nda 10 Ekim 2015'de terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili, 36 sanığın yargılandığı davada, sanık savunmaları tamamlanamadı. Mahkeme, karar için duruşmayı yarına erteledi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanıklardan 17'sinin mütalaaya karşı savunması tamamlandı. Bugün karar çıkması beklenen davada, sanık savunmaları tamamlanmadığı için, duruşma yarına ertelendi. İki sanığın da savunmalarının alınmasının ardından, mahkemenin yarın kararını açıklaması bekleniyor.

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