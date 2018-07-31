GAR KATLİAMI DAVASINDA MÜŞTEKİ VE AVUKATLARI DİNLENDİ

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Garı'nda 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili 36 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada söz alan müşteki ve avukatları, saldırıda ihmali ve sorumluluğu bulunduğunu söyledikleri kamu görevlilerinin yargılanmadan, davanın bitirilmemesini istedi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları, saldırıda yaralananlar, avukatları, bazı CHP ve HDP'li milletvekilleri ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Mahkemeye gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı Selfet Giray, daha önce duruşmaya katılmayan ve müdahillik talebinde bulunan bazı müştekilerin taleplerinin kabul edildiğini belirtti.

‘SORUMLULARIN YARGILANMASINI İSTİYORUM’

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının ısrarlı talepleri üzerine söz almak isteyen bazı müştekileri dinledi. Söz alan müştekilerden Zöhre Tetik, oğlu Korkmaz Tetik'in patlamadan sonra yaşadığını, yaralı haldeyken polisin attığı gaz bombasının etkisiyle nefes darlığı çekerek yaşamını yitirdiğini ileri sürerek, "Sayın heyet o bomba atanların tabi ki yargılanmasını istiyorum, ancak bunlara göz yumanlar neden yargılanmıyor. Bunları yargılamayarak bizleri bir kez daha öldürdünüz. Ben adaletin sağlanacağını düşünüyordum ama siz bizi bir kez daha öldürdünüz. Adaletin yerine gelmesini istiyorum. Sorumluların yargılanmasını istiyorum" dedi.