Gar katliamı sanıklarından 9'u için 101 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015'de terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili, 36 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan 9'u için, 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez, 'kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı, örgüt üyeliğinden yargılanan bir sanığın da aynı suçlardan yargılanması için soruşturmayı yürüten savcılığa ihbarda bulunulmasını talep etti.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, müştekiler, taraf avukatları ile bazı siyasi parti temsilcileri katıldı. Gün boyu süren duruşmada söz alan müşteki avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasını vermemesi gerektiğini, eksik soruşturma yürütüldüğü için bütün sorumluların yargılanmadığını ileri sürdüler. Avukatlardan İlke Işık, katliamın göz göre göre işlendiğini, saldırının planlayıcısı Yunus Durmaz'ın izlendiğini ve hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen yakalanmadığını söyledi. Işık, davanın bir an önce bitmesini kendilerinin de istediğini ancak olayda ihmali olan kamu görevlilerinin yargılanmadığını belirtti. Bunlar dışında soruşturmayla ilgili bazı eksikliklerin bulunduğunu belirten Avukat Işık, böyle bir durumda savcının mütalaasının alınmamasını gerektiğini belirtti.