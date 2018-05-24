HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Garajda ürettilen Ramazan pidelerine el koyuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:21 | Son Güncelleme

BUCA Belediyesi zabıtası, sağlıksız gıda tacirlerine geçit vermiyor.

İZMİR, (DHA)BUCA Belediyesi zabıtası, sağlıksız gıda tacirlerine geçit vermiyor. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Buca İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman garajına operasyon düzenleyen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathaneye dönüştürülmüş garajda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yüzlerce Ramazan pidesi ve 266 kilo kuru pasta ele geçirdi. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sağlıksız koşullarda kaçak üretim yapıp, halk sağlığıyla oynayanlara karşı operasyon düzenledi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle Buca İnönü Mahallesi2ndeki bir apartmana baskın yapan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathaneye dönüştürülmüş araç garajında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 130 ramazan pidesi, 266 kilo kuru pasta, 96 kilo bitkisel yağ ve kilolarca pasta üretim malzemesi ele geçirdi. Suriye uyruklu A.M. tarafından üretim yapılan imalathaneyi inceleyen ekipler insan sağlığı ve gıda güvenirliği açısından tehlike oluşturmanın ötesinde mide bulandıran görüntülerle karşılaştı. Temizlik ve hijyenden eser olmayan imalathanede bozulmuş, böceklenmiş gıda maddeleri tespit edildi. Garajdan bozma imalathanede un çuvalları, şerbet ve bitkisel yağların mikrop yuvası yerlerde depolandığını, atık suların imalathane içine sızdığını belirleyen ekipler, insan sağlığı ve gıda güvenliğini hiçe sayarak ruhsatsız üretim yapan işletme ve firma yetkilisi hakkında yasal işlem başlattı. Kilolarca sağlıksız gıda maddesine imha etmek üzere el koyan zabıta ekipleri, halkın sağlığıyla oynayan imalathaneyi de mühürleyerek kapattı.

PARTNERJet Li'nin son hali şaşırttıJet Li'nin son hali şaşırttı
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajErdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
Balıkların ölümüne neden olanlar cezasız kalmayacak (2)Balıkların ölümüne neden olanlar cezasız kalmayacak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

CHP'li Hasan Ramiz Parlar milletvekili adaylığından çekildi

CHP'li Hasan Ramiz Parlar milletvekili adaylığından çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'li Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti

AK Parti'li Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!

Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!

İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü! Atatürk Havalimanı böyle olacak

İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü! Atatürk Havalimanı böyle olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.