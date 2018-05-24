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Garajda yapılan ramazan pideleri imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 12:20 | Son Güncelleme

İzmir'de imalathaneye dönüştürülen bir apartman garajına düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 130 ramazan pidesi ve 266 kilogram kuru pasta ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir apartmanın imalathaneye dönüştürülmüş garajında, unlu mamuller üretildiği tespit edildi.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Zabıta ve Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde bir apartmanın garajında pide üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, unlu mamul üretiminde kullanılan ekipmanlarla piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 130 ramazan pidesi ve 266 kilogram kuru pasta ele geçirdi.

İmalathaneyi işleten Suriye uyruklu A.M. hakkında yasal işlem başlatıldığı, mühürlenen imalathanedeki ekipmanlara el konulduğu, gıda ürünlerinin ise imha edildiği ifade edildi.

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Buca Buca Belediyesi imha ramazan pidesi zabıta

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