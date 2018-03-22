Garanti Bankası ve TEMA Vakfı doğaya Bonus Ormanı’nı hediye ediyor

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, TEMA Vakfı ile iş birliğinde hayata geçirdiği Bonus Ormanı projesiyle, doğanın korunması ve ağaçlandırmanın önemi konusunda duyarlılık yaratmayı amaçlıyor. Garanti Bankası açıklamasına göre, "Ekstreniz E-Postayla Gelsin, Bonus Ormanı’na Fidan Olsun" sloganıyla başlatılan projede, Garanti Bankası kredi kartı müşterilerinin ekstrelerini sadece e-posta yoluyla alarak Bonus ormanına katkıda bulunmaları ve doğal varlıkların korunması hedefleniyor. Bu kapsamda kredi kartı ekstresini basılı kopya yerine e-postayla almak isteyen müşteriler, KABUL yazıp e-posta adreslerini ve doğum yıllarını 3340’a göndererek veya BonusFlaş uygulaması, Garanti Cep Şubesi, www.garanti.com.tr, Garanti Şubeleri ve 444 0 333 Alo Garanti kanalıyla kampanyaya katılabiliyor. Garanti’nin TEMA Vakfı işbirliği ile hayata geçirdiği projede, basılı ekstrelerini e-posta yoluyla almayı tercih eden müşteriler adına, Çanakkale – Doğandere’de oluşturulan Bonus Ormanı’na fidan dikilerek ağaçlandırmaya katkı sağlanırken, basılmayan her ekstre ile birlikte kağıt israfının da azaltılması amaçlanıyor. Bugüne kadar 55 bin fidan dikilen Bonus Ormanı projesinde basılmayan ekstreler sayesinde de yılda 85 ton kağıt tasarrufu yapılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, şunları kaydetti: "Sürdürülebilirliği temel bir değer olarak kabul eden, bunu tüm faaliyetlerimize entegre etmeye ve bu alanda Türkiye’de örnek olmaya çalışan bir kurumuz. İş süreçlerimizle doğaya sağlayacağımız her türlü katkının, sürdürülebilir bir toplum ve gelecek için öneminin bilincindeyiz. Doğayı ve doğal varlıklarımızı korumak, önce bireyleri, sonra toplum ve ekonomileri ilgilendiren önemli bir sorumluluk. 25 yıldır ülkemizin havasını, suyunu, toprağını korumayı kendine misyon edinmiş TEMA Vakfı ile birlikte hayata geçirdiğimiz Bonus Ormanı projesi bizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bu projeyle öncelikle kart sahibi müşterilerimizi, ayrıca daha yeşil bir gelecek adına bilinçli ve duyarlı herkesi, bu yolda alınacak önlemler konusunda teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Yaşam şeklimiz ve tüketim alışkanlıklarımız gün geçtikçe değişirken, ihtiyaçlar doğrultusunda doğal yaşam döngüsü ne yazık ki günden güne bozuluyor. Dolayısıyla ekstresini e-posta yoluyla alacak Garanti kart sahiplerinin, hem kağıt israfını önlemede, hem de Bonus Orman vesilesiyle yeşerecek fidanlarla doğanın korunmasına bir nebze de olsa katkı sağlayacağı inancındayız."