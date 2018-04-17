Garanti Bankası'nın kredi kartı Bonus 18'inci yaşını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, "Garanti'nin gururu Bonus, 2000 yılından bu yana, bedavası, seveni ve kullananı en bol kredi kartı olarak yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın kredi kartı Bonus, 18'inci yaşını kutluyor. 17 Nisan 2000'de hayata geçen Bonus, ödeme sistemlerinde gerçekleştirdiği yenilik ve ilklerle 18 yılda önemli bir başarıya imza attı. Aynı zamanda Türkiye'de ilk defa bir kredi kartı platformu olarak da hizmet veren ve Garanti'nin dışındaki diğer bankalarla birlikte toplam 10 milyon kişi tarafından kullanılan Bonus, 18'inci yaşında Türkiye'de kredi kartı kullanan her 3 kişiden birinin cüzdanında yer alarak ödeme sistemlerinin en önemli oyuncularından biri oldu.

Bonus ile en fazla market, benzin ve giyim sektöründe harcama yapılıyor. Türkiye çapında 500 binin üzerinde üye iş yerinde bonus kazanma şansı olan kullanıcılar, kazandıkları bonuslarla bedava alışverişin keyfini çıkartıyorlar. Bonus'la kazanılan bonuslar ise en fazla akaryakıt sektöründe kullanılıyor. Her ay 350'den fazla kampanya yapılan Bonus, aynı zamanda Türkiye tarihinde kampanya ile ev veren ilk kredi kartı markası olma özelliğini de elinde tutuyor.