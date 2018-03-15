Garanti online alışverişlerde fark yaratıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden vergi ödemelerini saniyeler içinde güvenli bir şekilde gerçekleştirme kolaylığı sağlayan GarantiPay'i kullananlar, mart ayı boyunca Kira Geliri Vergisi'ni de 4 taksitte ödeyebiliyor.

GarantiPay, Türkiye'nin önde gelen platformlarının yanı sıra kart sahiplerine online vergi ödemesi hizmeti de veriyor. Bu kapsamda, Ocak 2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) döneminde, bir önceki MTV dönemine kıyasla vergi ödemesini gerçekleştiren kişi sayısında yaklaşık 4 kat artış oldu. Bu kapsamda GarantiPay ile Türkiye genelinde 262 online vergi dairesi üzerinden ödeme yapıldı.

Garanti Bankası açıklamasına göre, 4,7 milyon BonusFlaş kullanıcısı, 650'ye yakın site ve mobil uygulamada GarantiPay ile ödeme yapabiliyor. Bugüne kadar 700 binden fazla işlemin yapıldığı GarantiPay'de, geçen yıl 2016'ya kıyasla 5,5 kat ciro artışı gerçekleşti.

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın BonusFlaş uygulamasının içinde yer alan GarantiPay, kullanıcılarına online alıveriş ödemesinde sağladığı standartlarla e-ticaret pazarının en çok tercih edilen ödeme seçeneklerinden olmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, Türkiye'deki e-ticaret pazarının 2010'dan bu yana 4 kat büyüdüğüne işaret ederek, yapılan araştırmaların, indirim ve kampanyalar dışında kredi kartı kullanımında kontrol özelliğinin önem kazandığını gösterdiğini kaydetti.

BonusFlaş uygulamasına entegre ödeme çözümleri GarantiPay'in, kontrol, güvenlik, hız ve kullanım kolaylığı sunduğunu aktaran Evlioğlu, şunları ifade etti:

"Online alışverişlerde kart bilgilerini paylaşma gerekliliğini ortadan kaldıran GarantiPay, kullanıcılarına kart bilgilerini hiç paylaşmadan sadece dijital parolayla ödeme yapma imkanı sunarken, alışveriş yapılan kartla ilgili bilgilerin de her an kontrol edilebilmesini sağlıyor. Bankamız e-ticaret işlemlerinde pazar liderliğini korurken, GarantiPay de online harcamalarda en çok tercih edilen ödeme araçlarından biri haline geldi. BonusFlaş ve GarantiPay gibi yenilikçi platformlar sayesinde verdiğimiz hizmetlerle, müşterilerimizin hayatında fark yaratmaya devam edeceğiz."